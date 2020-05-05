Kırşehir TSO'dan koronavirüs salgınında "tedbirleri sürdürelim" uyarısı

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede elde edilen başarının devamı için tedbirlere uyulmaya devam edilmesi gerektiğini bildirdi.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede elde edilen başarının devamı için tedbirlere uyulmaya devam edilmesi gerektiğini bildirdi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadelede başarılı bir noktaya ulaşıldığını anımsattı.

Özellikle iş insanlarının ve çalışanlarının ekonomik hayata devam ederken, gerekli tedbirleri elden bırakmamaları gerektiği uyarısında bulunan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu salgından tamamen kurtulabilmiş değiliz. Kurtulmanın yolu devletimizin açıkladığı kurallara harfiyen uymaktan geçmektedir. Asla bir rahatlamaya sebebiyet vermeden iş yerlerimizde sosyal mesafe uygulamasının sürdürülmesi büyük önem arz etmektedir. Satış yerlerinde kalabalık ortamların engellenmesi ve müşterilerin iş yerlerine maskesiz alınmaması çok hassastır. Çalışanlarımızın maske ve eldiven kullanımlarında daha fazla özen gösterilmesi kendileriyle birlikte, çevredeki herkesin sağlığı için gereklidir. Tüm çalışanlardan özellikle hijyen konusunda daha hassas davranmalarını istiyoruz. Özlediğimiz güzel günlere birlikte hareket ederek ulaşacağız."

Kaynak: AA