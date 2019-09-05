Kırşehir TSO'da mali destek bilgilendirilmesi yapılacak

05.09.2019 16:20

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) imalat sanayi ve iş gücü verimliliğinin arttırılması amacıyla mali destek programı duyurusu yaptı.

Kırşehir TSO tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ahiler Kalkınma Ajansının bölgedeki üreticilere yönelik destek sağlayacağı hatırlatıldı.

İmalat sanayinde rekabet kapasitesini yükselterek, kurumsallaşmanın sağlanması ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlamak için yenilikçi ve çevreci yaklaşımlarla verimliliğin artırılması amacıyla mali destek programı çağrısı yapıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mali destek programının öncelikleri kaynak oluşturmak, ham madde, iş gücü verimliliğini sağlamak, yüksek katma değerli ürün üretimine yönelimi sağlama, modern üretim tekniklerinin kullanımının yaygınlaşması, bertaraf edilen atıkların ekonomiye geri kazandırılması hedeflenmektedir. Her bir projeye toplam proje tutarının yüzde 50'sine kadar hibe olacak şekilde 150 bin lira ile 1 milyon lira arasında destek verilecek. Mali destek programı tanıtım toplantısı 13 Eylül'de odamız konferans salonunda gerçekleştirilecek."

Kaynak: AA