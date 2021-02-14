Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Şahin'den tarım sigortası uyarısı
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Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Şahin'den tarım sigortası uyarısı

14.02.2021 15:29 | Son Güncelleme: 14.02.2021 15:32
Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Şahin'den tarım sigortası uyarısı

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin, TARSİM'in, üreticileri desteklediğini ve çiftçinin yanında olmayı sürdürdüğünü bildirdi.

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin, TARSİM'in, üreticileri desteklediğini ve çiftçinin yanında olmayı sürdürdüğünü bildirdi.

İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahin, TARSİM Kayseri Bölge Müdürü Ömer Altuğ ve Uzman Alperen Numan Turan ile bir araya geldi.

Kentteki çalışmalar ve değişen iklim koşullar nedeniyle tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde yaşanan sorunların görüşüldüğü ziyarette, TARSİM'in üreticiler için sağladığı katkılar değerlendirildi.

Ziyarette konuşan Şahin, son yıllarda dolu, don ve kuraklık gibi doğal afetlerin sıkça görüldüğünü, tarım alanlarının da afetlerden ciddi oranda etkilendiğini anımsattı.

Üreticilerin afetlerden korunabilmesi ve emeklerinin heba olmaması için devlet destekli tarım sigortası TARSİM yaptırmalarının önemini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"2021 yılında köy bazlı kuraklık verim sigortası, ayçiçeğinde kuş zararı ve üzümde sıcak hava zararı kapsama alınmış, bunlara ilave olarak yaban domuzu teminatı da 2021 yılı paketine eklenmiştir. Kuraklık verim sigortası başvuruları 3 Mart 2021 tarihinde bitmektedir. Ayrıca 2021 yılı itibarıyla poliçe yaptıranlara, hayvan üreticilerinin hayvan varlıklarına göre ve genç ile kadın çiftçilere de indirimler uygulanacaktır. TARSİM, üreticileri afetlerde desteklemektedir, çiftçimizin yanında olmayı sürdürmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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