Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdürü görevine Duran Seçen atandı
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Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdürü görevine Duran Seçen atandı

Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdürü görevine Duran Seçen atandı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevine aynı kurumda şube müdürü olan Duran Seçen atandı.

Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevine aynı kurumda şube müdürü olan Duran Seçen atandı.

Atama kararı tebliğ edilen Seçen, bugün yeni görevine başladı.

Seçen, en son Arazi Edindirme Şube Müdürü olarak görev yaptı.

Eski Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin, bir süre önce Sakarya Büyükşehir Belediyesine daire başkanı olarak atanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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