Kırşehir tarım ve hayvancılığına KOP desteği

14.11.2019 15:38 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:38

Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında Kırşehir'de 2 yılda 15 tarım ve hayvancılık projesine destek sağlandığı belirtildi.

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin, yaptığı açıklamada, 2017-2018 yıllarında çiftçilerin KOP desteği için 24 proje hazırladığını ifade etti.

Bu projelerden 15'ine destek sağlandığını vurgulayan Şahin, onlarca çiftçinin bu katkılar sayesinde tarım üretimi ve hayvan yetiştiriciliğini geliştirdiğini dile getirdi.

Geçen yıl merkezde 4, Kaman'da 2, Mucur, Boztepe ve Çiçekdağı ilçelerinde birer projenin kabul edildiğini anlatan Şahin, iki yılda 15 projenin kabul edilmesinin başarı olduğuna vurguladı. Şahin, şunları kaydetti:

"İl ve ilçe müdürlüklerimizce 2019-2020 yılı için Konya Ovası Projesi Kalkınma İdaresi Başkanlığına 6 proje sunulmuştur. Merkez ilçede küçükbaş hayvanlarda dış parazit hastalıklarla mücadele kapsamında ilaçlama makinesi alımı, arı yetiştiricilerine alternatif arı ürünleri yetiştiriciliği için malzeme ve ekipman alımı ve eğitim projesi,

Akpınar ilçemizde bağ yetiştiriciliği bağ tesisi,

Kaman ilçemizde büyükbaş hayvan yetiştiricileri kooperatifi üyelerine katı gübre yönetimi eğitimi ve makine ekipman dağıtımı,

Boztepe ilçemizde tıbbı ve aromatik bitki yetiştiriciliği kapsamında çörek otu yetiştiriciliği,

Çiçekdağı ve Boztepe ilçelerimizde sürü yöneticilerine seyyar mobil çoban çadırı ve ağıl temin edilmesi projelerinin maliyeti 1 milyon 857 bin liradır."

Kaynak: AA