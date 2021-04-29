Kırşehir tam kapanmanın başlamasıyla sessizliğe büründü
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Kırşehir tam kapanmanın başlamasıyla sessizliğe büründü

İhlas Haber Ajansı / ENDERHAN ÖZ - Haberler | Güncel

Kırşehir tam kapanmanın başlamasıyla sessizliğe büründü Kırşehir, 17 günlük kısıtlamaların başlamasıyla birlikte sessizliğe büründü.

Kırşehir tam kapanmanın başlamasıyla sessizliğe büründü

KIRŞEHİR - Kırşehir, 17 günlük kısıtlamaların başlamasıyla birlikte sessizliğe büründü.

Kısıtlamalar öncesi özellikle şehir merkezinde ve alış veriş merkezlerinin önünde yaşanan yoğunluk yerini kısıtlama saati ile birlikte sessizliğe bıraktı. Şehirde Terme, Ankara ve Lise Caddeleri üzerinde yaşanan insan yoğunluğu saatler 19.00 itibari ile azaldı. Şehir genelinde polis kontrol noktalarında kısıtlama uygulamasının başlamasıyla birlikte görev aldı.

Tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması süresince bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00- 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcı ve online sipariş firmaları evlere servis şeklinde de satış yapabilecek. Zincir marketler pazar günleri kapalı kalacak. Yeme- içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yerler) sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek.

Kırşehir Belediyesi ise tam kapanma süreci ile ilgili 'siz evde, biz görevde' kampanyası başlattığını duyurmuştu. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kapanma süresince Kırşehirlilerin sorun yaşamaması için belediye olarak hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi. Kırşehir Valiliği koordinesinde ise vefa gurupları aktif çalışmalarını kısıtlamaların ihmal edilmemesi için uygulayacak.

Kırşehir tam kapanmanın başlamasıyla sessizliğe büründü
Kırşehir tam kapanmanın başlamasıyla sessizliğe büründü
Kırşehir tam kapanmanın başlamasıyla sessizliğe büründü
Kırşehir tam kapanmanın başlamasıyla sessizliğe büründü
Kırşehir tam kapanmanın başlamasıyla sessizliğe büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENDERHAN ÖZ

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