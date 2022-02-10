Kırşehir Tabiat Müzesi'nde yeni tahnit hayvanlar sergilenmeye başlandı - Haberler
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Kırşehir Tabiat Müzesi'nde yeni tahnit hayvanlar sergilenmeye başlandı

AA, Abdullah Yıldız - Güncel
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Kırşehir Tabiat Müzesi'nde yeni tahnit hayvanlar sergilenmeye başlandı

Kırşehir'de, "Tabiatın kalbinde beş dakika mola" sloganıyla kurulan Tabiat Müzesi'ne 29 yeni tahnit hayvan getirildi.

Kırşehir'de, "Tabiatın kalbinde beş dakika mola" sloganıyla kurulan Tabiat Müzesi'ne 29 yeni tahnit hayvan getirildi.

Ankara- Kayseri kara yolundaki Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nın girişinde kurulan müzede, çakal, alageyik, Anadolu yaban koyunu, dağ keçisi, toy kuşu, karabatak, kerkenez, kılkuyruk ve sumrunun da aralarında olduğu yeni tahnit hayvanlar sergilenmeye başlandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürü Hasan Tezer, AA muhabirine, "Bunları, ömrünü tamamlamış, yaralı olarak bize gelmiş, veterinerler tarafından yapılan kontrolde doğada yaşama imkanı olmayan, tedavi aşamasında ölen hayvanlardan tedarik ediyoruz. Bu hayvanlar eğitim materyali olarak gelecek nesillere, ziyaretçilerimize tanıtılıyor." dedi.

Biyolojik çeşitliliğin sulak alanlarda çok zengin olduğunu vurgulayan Tezer, "Sulak alanın kenarında, içerisinde bizzat yaşayan canlıların ortamını burada canlandırmaya çalışıyoruz. Burada ziyaretçilerimize ekosistemleriyle sulak alanların önemini anlatıyoruz." diye konuştu.

Tezer, okulları, öğrenci gruplarını ve kara yolunda seyahat edenleri müzeye beklediklerini belirtti.

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

Kırşehir, Kayseri, Güncel, Haberler

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