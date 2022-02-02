KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir son 20 yılın en yoğun kar yağışını aldı

KIRŞEHİR Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Sinan Purcu, Kırşehir'in son 20 yılın en büyük kar yağışını aldığını söyleyerek, "Kar yağışı çiftçileri sevindirdi" dedi.

Kırşehir'de etkili olan kar yağışı çiftçilerin yüzünü güldürdü. Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Sinan Purcu, kar yağışının çiftçiyi sevindirdiğini söyleyerek, "Bizler böyle bir yağış olmasını bekliyorduk. Kırşehir'de son 20 yılın en güzel yağışı oldu. Üretici için son derece sevindirici bir durum. Elbette yağışla birlikte bazı güçlüklerde oluştu. Yolların kapanması, hayvan barınaklarının çatılarının uçması ve su soruu gibi bazı etkiler oldu ama bitkiler üzerinde ve tahıl üreticisi açısından son derece faydalı oldu. Oluşan kar inşallah yağmurla birlikte kalkar. Bu durum baraj ve göletlerin su miktarlarının yükselmesine ve toprağın nem kazanmasına etki sağlayacaktır. Üreticinin de yüzü yağışlarla gülecek" diye konuştu.

"Üreticinin devletten talebi girdi maliyetlerinin düşürülmesi"

Yağışların sevindirici olmasının yanında üreticinin devletten beklentisinin girdi maliyetlerinin düşürülmesi olduğunun altını çizen Purcu, "Girdi maliyetleri aşırı şekilde yükseldi. Girdi maliyetleri döviz ve enflasyona bağlı yükseldi. Gübre ve mazotta 3-4 kat yükseliş oldu. Devletimizden beklentimiz artan girdi maliyetlerinin düşürülmesidir. Ne kadar yağış olursa olsun çiftçi bu durumu karşılayamaz. Devletimizden beklentimiz bu yoksa yağışlarda fiyasko olabilir."