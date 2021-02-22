Kırşehir Şeker Fabrikası'nda 21 yılın en yüksek kristal şeker üretimi gerçekleştirildi

Kırşehir Şeker Fabrikası Genel Müdürü Yavuz Erence, 92 bin ton ile fabrikanın kurulduğu 2000 yılından beri en çok kristal şeker üretiminin gerçekleştirildiğini belirtti.

Kırşehir Şeker Fabrikası Genel Müdürü Yavuz Erence, 92 bin ton ile fabrikanın kurulduğu 2000 yılından beri en çok kristal şeker üretiminin gerçekleştirildiğini belirtti.

Erence, yaptığı yazılı açıklamada, 2020-2021 pancar işleme kampanyasının 25 Ocak'ta tamamlandığını ifade etti.

Fabrikanın 2020 yılında Kırşehir merkez ile Mucur, Gülşehir ve Şereflikoçhisar ilçelerindeki 82 köyde 2 bin 173 çiftçi aracılığıyla 94 bin dekar arazide pancar ekimi yaptırdığını aktaran Erence, çiftçilere toplam 225 milyon lira ödeme yapılacağını bildirdi.

Bu dönemde tesellümü yapılan brüt 675 bin ton pancar işlenerek 92 bin ton kristal şeker üretildiğini vurgulayan Erence, bu rakamın 2000 yılında kurulan Kırşehir Şeker Fabrikası'nın 21 yıldaki en yüksek üretimi olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız