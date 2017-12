Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan Açıklaması

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, Yayınlanan 696 Sayılı KHK'da şehit çocukları ve kardeşleriyle ilgili 'İstekli olmadıkça silah altına alınmayacak, silah altındakiler istemeleri durumunda terhis edilecek' maddesinin şehit aileleri adına sevindirici olduğunu fakat her şehit evladının vatan görevini sonuna kadar yapacağını söyledi.



Yayınlanan KHK hakkında konuşan Dernek Başkanı Kılıçaslan, "Şehit ağabeyleri, kardeşleri gibi her şehit evladı da vatan görevini sonuna kadar yapacak güçte ve olgunluktadır. Bizler, vatan toprağının her karesini şehit ağabey ve kardeşlerimiz gibi sonuna dek muhafaza edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yayınlanan KHK şehit ailelerini sevindirmiştir. Hiçbir şehit ailesi ve şehit çocuğu askerlik görevinden muaf olma tarafında değildir. Şehit ailelerine ve yakınlarına karşı gösterilen duyarlı davranışı bizler takdir ediyoruz. Allah devletimizi yönetenlerin yar ve yardımcısı olsun" dedi.



Kırşehir'de 167 şehit ailesinin olduğunu ifade eden Kılıçaslan, şehit ailelerinden yayınlanan KHK ile ilgili bir talebin kendilerine ulaşmadığını da belirtti. - KIRŞEHİR