10.10.2019 23:13

Kırşehir Şehit Aileleri Derneğinden 'Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

KIRŞEHİR - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından dün başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'na Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği destek verdi.

Dernek binasında konuşan Harekatı'na Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, "Ülkemizin sınır güvenliğini tehdit eden PKK, YPG, PYD, DEAŞ gibi hain terör örgütleri, Amerika ve İsrail'den destek alarak binlerce kilometre dışarıdan gelip sınır güvenliğini sağlamak ve enerji koridoru adı altında yapılanma kurmuşlardır. Bu terör yapılanmasına karşı başlatılan "Barış Pınarı" Harekatı'nı Kırşehir Şehit Aileleri Derneği olarak ailelerimiz adına destekliyoruz" dedi.

Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri ve terör yapılanmalarının temizlenmesi için operasyonun gerekli olduğunu kaydeden Kılıçaslan, "Hain terör örgütünün baskısına maruz kalarak ülkemize sığınan Suriyeli vatandaşların bir an önce yurtlarına dönmeleri ve Suriye'nin terör örgütü yapılanmasından temizlenmesi için bu operasyon gerekiyordu. Bunu da yapabilecek orduya sahip tek devlet Müslümanlığın ve İslam'ın son Kalesi Türkiye Cumhuriyeti ve Türk ordusudur.

Başka hiçbir güç buna cesaret edemezdi ve nitekim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile operasyon başlatıldı. Zalimin karşısında mazlumun yanında olan aslan yürekli, çelik bilekli kahraman Türk Ordumuzun, bu operasyondan yüzünün akıyla, hiçbir askerimizin burnu bile kanamadan çıkacağına inancımız ve güvenimiz tamdır.

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği olarak, "millet ordusunun yanında" sözüne destek vererek, kahramanlarımıza "Barış Pınarı Harekatında" ve terörle mücadelede yapılan bütün operasyonlarda üstün başarılar diliyoruz. Kahraman askerlerimize şehit ailelerimizin selamlarını gönderiyoruz. Sefer askerimizden Zafer Allah'tandır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA