Kırşehir Sağlık-Sen Şubesinden, sağlıkçılardan ÖTV alınmasın çağrısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kırşehir Sağlık-Sen Şubesinden, sağlıkçılardan ÖTV alınmasın çağrısı - Haberler
Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs, Kırşehir, Güncel, Haber

Kırşehir Sağlık-Sen Şubesinden, sağlıkçılardan ÖTV alınmasın çağrısı

Kırşehir Sağlık-Sen Şube Başkanı Yasin Yücesan, sağlıkçılardan özel tüketim vergisi alınmaması çağrısında bulundu.

27.04.2020 12:08 | Son Güncelleme: 27.04.2020 12:08
Kırşehir Sağlık-Sen Şubesinden, sağlıkçılardan ÖTV alınmasın çağrısı

Kırşehir Sağlık-Sen Şube Başkanı Yasin Yücesan, sağlıkçılardan özel tüketim vergisi alınmaması çağrısında bulundu.

Covid-19 salgını ile başlatılan mücadelenin örnek olduğunu belirten Yücesan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan mücadelede hükümetin 20 yılda sağlık alanında yaptığı yatırımların da ne derece doğru olduğunu gösterdi. Bu nedenle fedakarca çalışan sağlık çalışanları olarak bir sefere mahsus ÖTV'nin sıfırlanmasını talep ediyoruz"dedi.

Yücesan, açıklamasında; "Sağlığın neferleri sağlık çalışanlarımızın motivasyonlarını yüksek tutmak ve takdir gördüklerinin bir simgesi olarak Cumhurbaşkanımız ve Maliye Bakanlığından otomotiv sektörü ve beyaz eşya sektörünü canlı tutacak destekleyecek nitelikte sağlık çalışanlarına özel hususi otomobil ve beyaz eşya alımlarında ÖTV' nin, bir sefere mahsus sıfırlanmasını talep ediyoruz"ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti Haberler
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine 'Aptallar topluluğu' deyip engelledi Haberler
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu"...
Dünya Sağlık Örgütü'nün Türk yetkilisi Dr. Emiroğlu: Aşı için önceliğimiz ulaşım sıkıntısı yaşayan ülkeler olacak Haberler
Dünya Sağlık Örgütü'nün Türk yetkilisi Dr. Emiroğlu: Aşı için önceliğimiz ulaşım sıkıntısı yaşayan ülkeler...
Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz Haberler
Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz
Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi Haberler
Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi
İsrail Meclisi'nde, Arap milletvekilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesi tartışma yarattı
İsrail Meclisi'nde, Arap milletvekilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesi tartışma yarattı
Avcılar'da vatandaşları şaşırtan görüntü; ağaçlar papağanla doldu
Avcılar'da vatandaşları şaşırtan görüntü; ağaçlar papağanla doldu
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz
1000 TL'lik yardıma başvurduğu söylenen Samsun'daki Ferrari sahibi suskunluğunu bozdu: Ben değilim
1000 TL'lik yardıma başvurduğu söylenen Samsun'daki Ferrari sahibi suskunluğunu bozdu: Ben değilim
Trabzon'da koronavirüsten hayatını kaybeden hastanın yakınları kadın doktora saldırdı
Trabzon'da koronavirüsten hayatını kaybeden hastanın yakınları kadın doktora saldırdı
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Yaza Kovid-19'suz girme umudumuz artıyor, sakın gevşemeyelim
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Yaza Kovid-19'suz girme umudumuz artıyor, sakın gevşemeyelim
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'den Survivor Aycan'a tepki
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'den Survivor Aycan'a tepki
Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında son 20 gündeki en düşük vaka sayısı bugün kaydedildi
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında son 20 gündeki en düşük vaka sayısı bugün kaydedildi
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 870 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 870 bini geçti
Fransa'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 242 artarak 22 bin 856'ya yükseldi
Fransa'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 242 artarak 22 bin 856'ya yükseldi
Edirne'de 10 dakikalık sağanak yağış sonrasında kent göle döndü
Edirne'de 10 dakikalık sağanak yağış sonrasında kent göle döndü
Türkiye'de koronavirüs aşısı için 6 üniversite seferber oldu
Türkiye'de koronavirüs aşısı için 6 üniversite seferber oldu
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs tedbirleri 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak gevşetilecek
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs tedbirleri 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak gevşetilecek
Yunanistan'ın talebi üzerine harekete geçen Türkiye, Cibuti'de mahsur kalan 3 Yunan denizciyi tahliye etti
Yunanistan'ın talebi üzerine harekete geçen Türkiye, Cibuti'de mahsur kalan 3 Yunan denizciyi tahliye etti
Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü
Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü
Kuyuya düşen köpeğini kurtarmak isteyen 74 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Kuyuya düşen köpeğini kurtarmak isteyen 74 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Gökyüzündeki sıralı ışıklar Tekirdağ'da yine görüldü
Gökyüzündeki sıralı ışıklar Tekirdağ'da yine görüldü
Lille taraftarından Yusuf Yazıcı yorumu: Hayal kırıklığı
Lille taraftarından Yusuf Yazıcı yorumu: Hayal kırıklığı
ABD'li senatör Lindsey Graham: Kim Jong-un ölmediyse, şaşırırım
ABD'li senatör Lindsey Graham: Kim Jong-un ölmediyse, şaşırırım
2 ortağını öldürüp birini ağır yaralayan müteahhit yakalandı
2 ortağını öldürüp birini ağır yaralayan müteahhit yakalandı
Koronavirüsü yenip görevine dönen profesör: 40 yaş üstü çok dikkat etmeli
Koronavirüsü yenip görevine dönen profesör: 40 yaş üstü çok dikkat etmeli
Leyla'nın koronavirüs teşhisi konulan babası, İsveç'ten Türkiye'ye getirildi
Leyla'nın koronavirüs teşhisi konulan babası, İsveç'ten Türkiye'ye getirildi
Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Angela Merkel Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ozan Güven Cem Yılmaz Hande Yener Haluk Levent
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Malcolm Thomas Roberto Carlos Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İsveç Avrupa Ankara Futbolcu
Şu an buradasınız: Kırşehir Sağlık-Sen Şubesinden, sağlıkçılardan ÖTV alınmasın çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.4.2020 12:31:38. #1.15#
title