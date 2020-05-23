Kırşehir, sağlık için sessizliğe büründü
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Kırşehir, sağlık için sessizliğe büründü

Kırşehir, sağlık için sessizliğe büründü Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 81 ilde 23-24-25 ve 26 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte Kırşehir sağlık için sessizliğe büründü.

23.05.2020 13:14 | Son Güncelleme: 23.05.2020 13:19

Kırşehir, sağlık için sessizliğe büründü

KIRŞEHİR - Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 81 ilde 23-24-25 ve 26 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte Kırşehir sağlık için sessizliğe büründü. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte sokaklarda sessizliğin hakim olduğu şehirde, polisler cadde ve sokaklarda denetim yaptı.

Virüsle mücadele kapsamında dün akşam itibari ile Ramazan Bayramı alışverişini yapan Kırşehirliler, yasağın başlamasına saatler kala da evlerine çekildi. Kırşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiğini yaptığı yazılı açıklama ile kamu oyuna duyurdu. Kısıtlamanın sona ereceği 26 Mayıs tarihi gece yarısına kadar açık olacak ve sokağa kimlerin çıkacağı noktasında da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kararı Kırşehirlilerle paylaşıldı. Gece saatlerinden itibaren Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri 14 mahallenin her cadde ve sokak girişinde görevlendirilen polislerle birlikte kuralların uygulanması noktasında denetim faaliyetlerini sürdürüyor. Sokağa çıkmak zorunda olan her vatandaşa kimlik kontrolü yapan ekipler, kuralların uygulanması noktasında da bilgilendiriyor. Sabah 10: 00 itibari ile işletmesini açan Kırşehirli esnaf Ergin Süngü, "Tezgahtar arkadaşımızla birlikte işletmemizde oturuyoruz. Alışveriş yapan yok" dedi.

Ankara-Kayseri kara yolu üzerinde de polislerin denetimleri aralıksız sürdürülüyor.

Kırşehir, sağlık için sessizliğe büründü

Kaynak: İHA

Manşet

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