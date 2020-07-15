Kırşehir protokolünden 15 Temmuz mesajı
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Kırşehir protokolünden 15 Temmuz mesajı

Kırşehir şehir protokolü, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde yazılı açıklamalarla 15 Temmuz mesajı yayımladı.

Kırşehir protokolünden 15 Temmuz mesajı
15.07.2020 08:33 | Son Güncelleme: 15.07.2020 08:37

Kırşehir şehir protokolü, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde yazılı açıklamalarla 15 Temmuz mesajı yayımladı.

Vali İbrahim Akın, yazılı yaptığı mesajında; "15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) mensup hainler, darbe girişiminde bulunarak ülkemizin yönetimini ele geçirmeye çalışmışlardır"dedi.

Kırşehir Valisi Akın'ın mesajı ise şöyle; "Devletimizin her türlü terör unsurlarıyla mücadele ettiği bir dönemde meydana gelen ve ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, sahip olduğumuz demokratik değerleri, temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmayı amaçlayan bu darbe girişimi milletimizin dirayetli duruşu karşısında sonuçsuz kalmıştır. Ülkemiz siyasi tarihinde birçok darbelerle karşılaşmıştır lakin böylesine bir hainliğe milletimiz ilk defa şahit olmuştur. Darbeciler, dahil oldukları örgütün kirli emelleri için kamu kurumlarını fütursuzca işgal etmişler, yolları, köprüleri, havalimanlarını kapatmışlar, gecenin ilerleyen saatlerinde de kendilerine direnen emniyet güçlerine ve vatansever halkımıza silah doğrultmaktan asla çekinmemişlerdir. Milli Egemenliğimizin temsil kurumu olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizi bombalayacak kadar hainleşen darbecilere en güzel cevabı yine aziz milletimiz vermiştir."

Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu ise 'Cumhuriyet ve demokrasi düşmanı FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz gecesi düzenlediği hain darbe girişiminin üzerinden dört yıl geçti. Demokrasiye ve milli iradeye yönelik bu hain kalkışma ve arkasındaki FETÖ terör örgütünü her zaman olduğu gibi bir kez daha lanetliyorum' dediği açıklamasında; "15 Temmuz 2016 gecesinde demokrasiye sahip çıkan milletimiz, halk egemenliğine ve Türkiye'nin demokratik birikimine sahip çıkmak azminde olduğunu bir kez daha tüm Dünya'ya göstermiştir. Darbe girimine karşı milletimiz, gazi meclisimiz ve siyaset kurumu ortak bir direniş sergilemiş, bu hain girişim boşa çıkarılmıştır. Askeri ya da sivil her türlü darbeye karşı olduğumuzu belirtiyor, güçlü bir Türkiye oluşturmanın yolunun, Cumhuriyetin kuruluş ilkelerine bağlı, kuvvetler ayrılığına dayalı demokratik, laik, sosyal hukuk devleti esaslarına sarılmaktan geçtiğini bildiriyorum"ifadelerini kullandı.

AK Parti milletvekili Mustafa Kendirli ve CHP milletvekili Metin İlhan'ın mesajları şöyle;

"Bundan 4 yıl önce ruhlarını bir şarlatana satan, kendilerine 1 dolar değer biçen hain teröristler Türkiye'nin geleceğine, milletin egemenliğine, millet iradesinin tecelligahına saldırdılar"

"Türkiye Cumhuriyeti'ni bölmek ve ayrıştırmak isteyenlerce yapılan kalkışmada egemenliğin kayıtsız, şartsız milletin olduğu ve amaç ne olursa olsun demokrasinin Türkiye'deki varlığının, gücünün her daim ortaya koyulacağı gösterilmiştir. 15 Temmuz, bu ülkeyi parçalama, kutuplaştırma politikasını yürütmek gayesinde olanlara; milletin birliği, beraberliği ve dayanışması ile söz konusu durumun mümkün olamayacağı gözler önüne serilmiştir." - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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