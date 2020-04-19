Kırşehir polisinden 5 yaşındaki Halid'e doğum günü sürprizi KIRŞEHİR'de polis ekipleri, yasak nedeniyle sokağa çıkamayan 5 yaşındaki Halid Bayrak (5) için sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

KIRŞEHİR'de polis ekipleri, yasak nedeniyle sokağa çıkamayan 5 yaşındaki Halid Bayrak (5) için sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Kırşehir'de babası yurt dışında olan Halid, doğum gününü polislerle kutlamak istedi. Oğlunun bu talebi üzerine 2 çocuk annesi Sevda Bayrak, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğünü arayarak söyledi. Bunun üzerine görevli polisler yaş pasta alarak Halid ve annesinin yaşadığı Yenice Mahallesindeki evine gitti. Eve gelen yunus polisleri, yanlarında getirdikleri yaş pasta ile Halid'e doğum günü sürprizi yaptı. Eve giren polislerle birlikte pasta üzerindeki mumları söndüren Halid, daha sonra yunus polislerinin kullandığı motosiklete binerek siren çaldı. Anne Sevda Bayrak, oğlunun doğum günü isteğini kırmayan polis teşkilatına teşekkür etti.

Kaynak: DHA