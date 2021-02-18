Kırşehir Özel İdare ekipleri filyasyon ekiplerinin köylere ulaşmasına yardımcı oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kırşehir Özel İdare ekipleri filyasyon ekiplerinin köylere ulaşmasına yardımcı oldu

18.02.2021 13:51 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:54
Kırşehir Özel İdare ekipleri filyasyon ekiplerinin köylere ulaşmasına yardımcı oldu

Kırşehir İl Özel İdare ekiplerinin yapılan çalışmalarla filyasyon ekiplerinin köylere ulaşmasına katkı sağladığı belirtildi.

Kırşehir İl Özel İdare ekiplerinin yapılan çalışmalarla filyasyon ekiplerinin köylere ulaşmasına katkı sağladığı belirtildi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, il genelinde iki gün aralıklarla süren yağış için karla mücadele ekipleri oluşturulduğu ifade edildi.

Kent merkezine bağlı köyler ve 6 ilçede 31 iş makinası ve 53 personel ile iki gün boyunca kar mücadelesi yapıldığı belirtilen açıklamada, köy yollarının ulaşıma açılması için büyük bir özveri ile mücadele edildiği aktarıldı.

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında filyasyon ekiplerinin köylere ulaşımına da katkı yapıldığı vurgulanan açıklamada, Akpınar ilçesine bağlı Kelismailuşağı köyü yolunu açıp, ekibin buraya ulaşmasının sağlandığı kaydedildi.

AK Parti Akpınar İlçe Başkanı Harun Kahraman da İl Özel İdaresi ekiplerinin iki gün süren kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçelerinde kapanan köy yollarını açmak için çalışma yaptığını, yolların sıkıntı yaşanmadan ekipler tarafından açıldığını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Pervin Buldan Meral Akşener Mustafa Şentop Enis Berberoğlu
Magazin Cansu Dere Prens Harry Mustafa Sandal İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Metin Oktay Nihat Özdemir Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kar Mart Antalya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırşehir Özel İdare ekipleri filyasyon ekiplerinin köylere ulaşmasına yardımcı oldu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 13:54:50. #1.16#
title