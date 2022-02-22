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Kırşehir OSB'de yapılacak çalışmalar değerlendirildi

AA, Abdullah Yıldız - Güncel
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Kırşehir OSB'de yapılacak çalışmalar değerlendirildi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) işletmelerin ilin ekonomisine ve istihdamına önemli katkı sunduğunu bildirdi.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Organize Sanayi Bölgesindeki ( Osb ) işletmelerin ilin ekonomisine ve istihdamına önemli katkı sunduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırşehir OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Vali İbrahim Akın başkanlığında gerçekleştirildi.

Akın, toplantıda yaptığı konuşmada, Kırşehir OSB'nin, gerçekleştirilen ihracat ile hem Türkiye'nin hem de kentin ekonomisine katkı sağladığını ifade etti.

İşletmelerin istihdama da katkı sağladığını vurgulayan Vali Akın, burada yapılacak çalışmaların değerlendirileceğini kaydetti.

Toplantıya, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Eraslan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

İbrahim Akın, Kırşehir, İhracat, OSB, Güncel, Haberler

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