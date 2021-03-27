Kırşehir OSB çalışanlarına afet farkındalık eğitimi verildi

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) işletmelerindeki çalışanlara afet farkındalık eğitimi verdiği bildirildi.

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) işletmelerindeki çalışanlara afet farkındalık eğitimi verdiği bildirildi.

İl AFAD Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2021 yılının "Türkiye Afet Eğitim Yılı" olarak belirlenmesiyle OSB'deki işletmelerde çalışanlara bilgi verildiği belirtildi.

OSB'lerdeki işletmelerin ziyaret edilmesinin ardından çalışanlarla bir araya gelinerek, afetlere karşı farkındalık oluşturulduğu anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetler hakkında OSB çalışanlarına bilgi verilmiştir. OSB bölgelerinde bulunan işletmelerde, endüstriyel kazaların önlenmesine yönelik arama, kurtarma, tahliye ve yangınla mücadele konularını içeren bilgiler de anlatılmıştır. Afet sigortası, toplanma alanları, afet ve acil durum planı, afet ve acil durum çantası, afet ve acil durum anında ilk 6 saatin önemi örneklerle bahsedilmiştir. Afetlere ilişkin bilgi ve becerileri kazandırılması, tutum, davranış, sorumlulukların arttırılması amacıyla afet farkındalık eğitimleri devam etmektedir."

Açıklamada, İl AFAD uzmanlarınca Mermerler, Karlı, Molla Osman ve Demirci camilerinde de vatandaşlara afetler hakkında bilgi verildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner