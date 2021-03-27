Kırşehir OSB çalışanlarına afet farkındalık eğitimi verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kırşehir OSB çalışanlarına afet farkındalık eğitimi verildi

Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel
Kırşehir OSB çalışanlarına afet farkındalık eğitimi verildi

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) işletmelerindeki çalışanlara afet farkındalık eğitimi verdiği bildirildi.

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) işletmelerindeki çalışanlara afet farkındalık eğitimi verdiği bildirildi.

İl AFAD Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2021 yılının "Türkiye Afet Eğitim Yılı" olarak belirlenmesiyle OSB'deki işletmelerde çalışanlara bilgi verildiği belirtildi.

OSB'lerdeki işletmelerin ziyaret edilmesinin ardından çalışanlarla bir araya gelinerek, afetlere karşı farkındalık oluşturulduğu anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetler hakkında OSB çalışanlarına bilgi verilmiştir. OSB bölgelerinde bulunan işletmelerde, endüstriyel kazaların önlenmesine yönelik arama, kurtarma, tahliye ve yangınla mücadele konularını içeren bilgiler de anlatılmıştır. Afet sigortası, toplanma alanları, afet ve acil durum planı, afet ve acil durum çantası, afet ve acil durum anında ilk 6 saatin önemi örneklerle bahsedilmiştir. Afetlere ilişkin bilgi ve becerileri kazandırılması, tutum, davranış, sorumlulukların arttırılması amacıyla afet farkındalık eğitimleri devam etmektedir."

Açıklamada, İl AFAD uzmanlarınca Mermerler, Karlı, Molla Osman ve Demirci camilerinde de vatandaşlara afetler hakkında bilgi verildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Özhaseki Jülide Sarıeroğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Birkan Sokullu Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Şenol Güneş Burak Yılmaz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Atv Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırşehir OSB çalışanlarına afet farkındalık eğitimi verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 13:17:29. #1.15#
title