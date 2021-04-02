Kırşehir Orman İşletme Müdürü Karaca kentin orman varlığını 18 yılda iki katına çıkardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırşehir Orman İşletme Müdürü Karaca kentin orman varlığını 18 yılda iki katına çıkardı

Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Kırşehir Orman İşletme Müdürü Karaca kentin orman varlığını 18 yılda iki katına çıkardı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne araştırmacı olarak atanan Kırşehir Orman İşletme Müdürü Reşat Karaca, 18 yıl görev yaptığı kente, orman varlığını iki katına çıkararak veda etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne araştırmacı olarak atanan Kırşehir Orman İşletme Müdürü Reşat Karaca, 18 yıl görev yaptığı kente, orman varlığını iki katına çıkararak veda etti.

Karaca, AA muhabirine, 2003 yılında başladığı görevini bugün itibariyle tamamladığını söyledi.

Kentte yaklaşık 18 yıl bu görevi sürdürdüğünü belirten Karaca, geçen sürede 30 milyon fidanı toprakla buluşturarak irili ufaklı birçok orman alanı oluşturduklarını ifade etti.

Kurumdaki tüm çalışanların özveri ile görev yaptığını vurgulayan Karaca, Kırşehir'i yıllar sonra orman varlığından gelir elde eden bir şehir haline getirdiklerini aktardı.

Göreve başladığı 2003 yılından itibaren kurum olarak orman varlığını yüzde 3,5'tan yüzde 7'ye yükselttiklerini vurgulayan Karaca, Kırşehir'deki görevini tamamlamanın huzurunu yaşadığını aktardı.

Karadenizli olması nedeniyle ormana ve ağaca ayrı önem verdiğini anlatan Karaca, şunları kaydetti:

"18 yıl burada güzel işlere hep birlikte imza attık. 30 milyona varan fidan diktik. Büyük küçük ormanlar oluşturduk. Hayvanlara barınak, yaşam alanı oluşturmaya, kirlenen havayı temizlemeye, çevreyi korumaya çalıştık. Güzel dostlar kazandım ve heybeme güzellikler koydum. Kırşehirlilerden tek isteğim, emanet edeceğim milyonlarca ağaca evlatları gibi bakmaları ve onları koruyup kollamaları."

Karaca, çalışmalarını tayin edildiği Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünde araştırmacı olarak sürdüreceğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Mahir Ünal Ömer Çelik Haydar Akar Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Bahar Candan Aleyna Tilki Burcu Biricik
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Şenol Güneş Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kırşehir Orman İşletme Müdürü Karaca kentin orman varlığını 18 yılda iki katına çıkardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 12:24:17. #1.15#
title