Kırşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat'ta Kovid-19 ile mücadelede üçüncü doz aşı uygulaması başladı

Kırşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat'ta, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sağlık çalışanları başta olmak üzere 50 yaş ve üzerindekilere üçüncü doz aşı uygulanmasına başlandı.

Kırşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat'ta, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sağlık çalışanları başta olmak üzere 50 yaş ve üzerindekilere üçüncü doz aşı uygulanmasına başlandı.

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi ile İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı tüm birimlerde ve mobil ekipler aracılığıyla sağlıkçılara ve 50 üstü vatandaşlara üçüncü doz aşıları yapılıyor.

Hastanede görevli hemşire Büşra Erkılıç, bugün itibariyle üçüncü doz aşısını yaptırdığını söyledi.

Vatandaşları aşı konusunda daha bilinçli olmaya çağıran Erkılıç, "Biz sağlıkçılar üçüncü doz aşımızı olduysak vatandaşlarımızın da bu konuya bilinçli yaklaşmasını istiyoruz ve aşıya davet ediyoruz." dedi.

Vatandaşlardan Mahmut Baltacı da Sağlık Bakanlığının çağrısından sonra üçüncü doz aşısını yaptırmak için hastaneye geldiğini ifade ederek, "Vatandaşlarımızın hepsini aşıya davet ediyorum. Aşıya gelmezseniz biz risk altında kalırız. Herkese sağlık diliyorum, bu musibetten kurtulmanın yolu aşı olmaktır. Biz de devletimizin davetine uyduk ve aşımızı olmaya geldik." diye konuştu.

Niğde

Niğde'de İl Sağlık Müdürü Dursun Koç, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi aşılama ünitesinde gazetecilere, Kovid-19 ile mücadelede en büyük silahın aşı olduğunu söyledi.

Kovid-19 ile mücadelede aşı yaptırmanın yanında maske, mesafe, hijyene dikkat etme ve kalabalık ortamlardan mümkün mertebe uzak durulması gerektiğini belirten Koç, şunları kaydetti:

"Şu an itibariyle birinci ve ikinci doz aşılama çalışmalarının yanında 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarının talepleri doğrultusunda üçüncü doz aşılama çalışması yapıyoruz. Vatandaşların tercihleri doğrultusunda Sinovac ve BionTech aşılarını yapmaya devam ediyoruz. Hedefimiz 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın tamamına ulaşmak ve aşılarını yapmaktır. Niğde'de şu an itibariyle 70 ayrı noktada aşılama çalışmalarımız devam ediyor. Hastanelerimizde saat 24.00'e kadar aşılama çalışmaları devam ediyor. Sorunlu bu dönemi aşabilmemiz için en büyük silah olan aşıyı mutlaka herkesin en kısa zamanda yaptırmaları hem kendileri hem toplum sağlığı açsından büyük öneme sahip."

Sivas

Sivas'ta Numune Hastanesi'nde sağlıkçılar ve 50 yaş üstü vatandaşların üçüncü doz aşılarına başlandı.

Hastanenin aşılama servisine gelen vatandaşlar, sistemden kimlik ve aşı kontrolleri yapıldıktan sonra üçüncü doz aşılarını oluyor.

Hastanede odyometrist olarak çalışan Metin Yüce, üçüncü doz aşısını olduğunu belirterek, "Bu hastalıktan birlikte kurtulmak için herkesi aşı olmaya davet ediyorum." dedi.

Sinovac aşısının üçüncü dozunu olan 77 yaşındaki Halil Suata ise devletin bugüne kadar Kovid-19'la mücadele kapsamında aldığı tedbirleri ve aşılama çalışmalarını memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

Suata, "Devlet bize bakıyor. Bakın buraya gelip ücretsiz aşımızı oluyoruz. Bundan daha büyük bir nimet olur mu? Herkes gelsin, aşısını yaptırsın ki kul hakkı da olmasın. Ben zaten evden çok çıkmıyorum ama başkasına bulaştırmamak için çok dikkat ediyorum ve aşı olarak da önlemimi alıyorum." diye konuştu.

Yozgat

Yozgat'ta iki doz aşı olmuş 50 yaş ve üstü vatandaşlar ve sağlık çalışanların üçüncü doz aşı uygulaması başladı.

Yozgat Şehir Hastanesi'nde yaklaşık 300 kişiye üçüncü doz aşı uygulandı.

Hastane Başhekimi Dr. Mustafa Kozan, Kovid-19 aşı uygulamasının aralıksız ve sorunsuz sürdüğünü söyledi.

Kozan, sağlık çalışanları başta olmak üzere aşı olmuş 50 yaş üstü vatandaşların üçüncü doz aşıya yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız