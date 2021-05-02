Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta adaylar ALES-1'e girdi
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Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta adaylar ALES-1'e girdi

Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta adaylar ALES-1'e girdi
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2021 yılının ilk Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021- ALES/1), Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta yapıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2021 yılının ilk Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021- ALES/1), Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta yapıldı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bağbaşı Yerleşkesi'nde bulunan binalarda yapılan sınavda görevliler, adaylara sosyal mesafe ve maske uyarısında bulundu.

Adaylar, saat 10.00'a kadar sınav binalarına alındı. Bina girişlerinde görevlilerce maske ve dezenfektan dağıtıldı. Bazı adaylar ise kendi maske ve dezenfektanlarını kullandı.

Kimlik ve evrak kontrolü sırasında görevliler sık sık sosyal mesafe hatırlatması yaptı, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de binaların çevresinde güvenlik ve trafik tedbiri aldı.

Nevşehir

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) yerleşkesindeki fakülte binalarında gerçekleştirilen sınava girecek olanlara salon girişinde maske ve hijyenik mendil dağıtıldı.

Sınav olacakları salonlara girmek isteyen adaylar çeşitli noktalara konulan dezenfektan ünitelerini kullandı. Görevliler, zaman zaman adaylara sosyal mesafeyi korumaları yönünde çağrıda bulundu.

Adaylara eşlik eden yakınları ise yerleşke alanındaki çeşitli noktalarda tedbirlere riayet ederek bekledi.

Yozgat

Yozgat'ta ALES, Bozok Üniversitesi yerleşkesindeki fakültelerde Kovid-19 tedbirleri altında başladı.

Sınava girecek adaylar sosyal mesafe kurallarına göre kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra salonlara alındı.

Bazı adaylar ise sınava son dakikada yetişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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