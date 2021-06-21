Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat için kuvvetli sağanak uyarısı

Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden 18.00'e kadar Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Oluşması muhtemel ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşın tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin