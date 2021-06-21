Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat çevresine kuvvetli yağış uyarısı
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Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat çevresine kuvvetli yağış uyarısı

Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat çevresine kuvvetli yağış uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısı yapılarak vatandaşların oluşması muhtemel risklere karşı duyarlı olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısı yapılarak vatandaşların oluşması muhtemel risklere karşı duyarlı olunması istendi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "22.06.2021 Salı günü öğle saatlerinden itibaren Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir" denildi. Açıklamada ayrıca vatandaşları ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı duyarlı olmaları istendi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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