Kırşehir Müftülüğünden Gençlik Merkezine kitap bağışı Kırşehir Müftülüğü, Cacabey Gençlik Merkezi Kütüphanesine kitap bağışladı.

Kırşehir Müftülüğü, Cacabey Gençlik Merkezi Kütüphanesine kitap bağışladı.

Kırşehir Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte faaliyet gösteren ve öğrencilerin yoğun ziyaret ettiği kütüphanelere kitap ve ansiklopedi desteği verilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından oluşan 120 kitap, İmam Hatipler Mehmet Öztürk ve Fatih Sarıyıldız tarafından merkez yetkilileri ve gençlik liderlerine teslim edildi.

44 ciltten oluşan İslam Ansiklopedisi, 5 ciltlik 'Kur'an Yolu' tefsiri, 7 ciltlik 'Hadislerle İslam' ve çeşitli dini eserlerden oluşan kitaplar Cacabey Gençlik Merkezi Kütüphanesine yerleştirildi.

Kitapların tesliminin ardından Gençlik merkezi yetkilileri de verilen kitap desteği için yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA