Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğüne Metin Alpaslan atandı
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Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğüne Metin Alpaslan atandı

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğüne Metin Alpaslan atandı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Metin Alpaslan atandı.

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Metin Alpaslan atandı.

Alınan bilgiye göre, İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz emekliye ayrıldı.

Karadeniz'den boşalan göreve, daha önce İl Milli Eğitim Müdürlüğünde şube müdürlüğü görevinde bulunan Kırşehir İl Afet ve Acil Durum Müdürü Metin Alpaslan atandı.

Alpaslan, 2013 yılından bu yana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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