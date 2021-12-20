Kırşehir mevsimin ilk kar yağışı ile tanıştı - Haberler
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Kırşehir mevsimin ilk kar yağışı ile tanıştı

Kırşehir mevsimin ilk kar yağışı ile tanıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kırşehir'e sezonun ilk kar yağışı etkisini gösterirken ilçe merkezleri ve köyler beyaz örtüyle kaplandı.

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'e sezonun ilk kar yağışı etkisini gösterirken ilçe merkezleri ve köyler beyaz örtüyle kaplandı.

Dün sabah saatlerinde etkili olan ve bir süre karla karışık yağmur şeklinde yağan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini kaybetti. Şehir merkezinde fazla etkisini göstermeyen yağışla birlikte yüksek kesimler ve ilçe merkezleri beyaz örtü ile kaplandı. Kırşehir İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın başladığı sabah saatlerinden itibaren ilçe merkezlerinde kontrollü çalışma yürüttü. Karla mücadele ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda Akçakent, Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman ve Mucur ilçelerinde etkili olan kar yağışına, 36 iş makinası ve 79 personel ile müdahale edildi.

Yapılan karla mücadele çalışmalarında 190 köyde etkin mücadele edildiği belirtildi. İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada kapalı köy yolunun bulunmadığı öğrenildi. - KIRŞEHİR

Kırşehir mevsimin ilk kar yağışı ile tanıştı

Kırşehir mevsimin ilk kar yağışı ile tanıştı

Kırşehir mevsimin ilk kar yağışı ile tanıştı

Kırşehir mevsimin ilk kar yağışı ile tanıştı

Kırşehir mevsimin ilk kar yağışı ile tanıştı

Kırşehir mevsimin ilk kar yağışı ile tanıştı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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