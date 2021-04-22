Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde satış ofisi açıldı
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Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde satış ofisi açıldı

Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde satış ofisi açıldı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerin farklı alanlarda ürettiği ürünler için satış ofisi açıldı.

Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerin farklı alanlarda ürettiği ürünler için satış ofisi açıldı.

Okul Müdürü Turan Altıok, AA muhabirine, okulda 9 farklı alanda teknik eleman yetiştirdiklerini belirterek, mobilyadan maskeye ve dezenfektan ürünlerine kadar bir çok alanda üretim yapıldığını söyledi.

Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde başta resmi kurumlar olmak üzere fabrikalar ve özel sektör kuruluşlarının maske ve dezenfektan ihtiyacı için öğretmen ve öğrencilerin gece gündüz çalıştığını vurgulayan Altıok, vatandaşlara da satış yapılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Piyasa fiyatlarının altında, özel sektörü de zora sokmayacak şekilde belirledikleri fiyatlarla satış yapılacak ofisin hizmete girdiğini anlatan Altıok, şunları kaydetti:

"Terme Caddesi'ndeki okulumuzun binasında bir bölümü satış ofisi yaptık. Şimdilik dezenfektan ve maske satıyoruz. Önümüzdeki dönemde mobilya diğer bölümlerdeki ürünlerimiz de burada yer alacak. Satışı yapılacak ürünlerden döner sermaye kapsamında öğrencilerimize de ücret olarak katkı yapılacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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