Kırşehir Meslek Lisesinde salgının başından bu yana maske ve dezenfektan üretimi durmadı
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Kırşehir Meslek Lisesinde salgının başından bu yana maske ve dezenfektan üretimi durmadı

Kırşehir Meslek Lisesinde salgının başından bu yana maske ve dezenfektan üretimi durmadı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin başından itibaren maske ve dezenfektan üretmeye devam etti.

Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin başından itibaren maske ve dezenfektan üretmeye devam etti.

Salgının başladığı 2020 yılı mart ayında kolları sıvayan okulun idarecileri ve öğretmenleri, öğrencileriyle el ele vererek Kırşehir halkı için seferber oldu.

Kovid-19 tedbirlerine de uyarak gece gündüz demeden çalışan öğretmen ve öğrenciler, 13 ayda 1 milyon 850 bin adet maske ve 245 ton dezenfektan üretti.

Başta kamu kurumları olmak üzere fabrikalar ve vatandaşların maske ve dezenfektan ihtiyacını karşılamak için okulda mesai devam ediyor.

Okulun müdürü Turan Altıok, AA muhabirine, 76 yıldır hizmet veren okullarında 9 farklı alanda hem öğrenci yetiştirdiklerini hem de üretime katkı yaptıklarını söyledi.

Kimya bölümünde 12 öğrenci ve 5 öğretmenle Kovid-19 sürecine başından beri katkı vermeye çalıştıklarını vurgulayan Altıok, "Okulumuz Kovid-19 sürecinde birçok alanda üretim yaptı. Özellikle kimya bölümünde koronavirüs ile mücadele kapsamındaki ürünlerimiz kamu kurumları, özel sektör ve vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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