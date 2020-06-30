Kırşehir merkezli tefecilik operasyonunda 4 tutuklama
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Kırşehir merkezli tefecilik operasyonunda 4 tutuklama

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Kırşehir, Kocaeli ve Ankara'da düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kırşehir merkezli tefecilik operasyonunda 4 tutuklama
30.06.2020 09:47 | Son Güncelleme: 30.06.2020 09:51

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Kırşehir, Kocaeli ve Ankara'da düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kırşehir merkezli 3 ilde 16 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, yüklü miktarda nakit para, tabanca ve tüfek, çok sayıda çek ve senet, fatura koçanları, alacak verecek notları, bazı dijital materyaller ile suça delil niteliği taşıyabilecek malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheli, Kırşehir İl Jandarma Komutanlığında ifade işlemlerinin ardından Kırşehir Adliyesine götürüldü. Çıkarıldıkları mahkemece 10 kişiden 4'ü tutuklanarak Kırşehir Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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