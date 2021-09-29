Kırşehir merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırşehir merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu

AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Kırşehir merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu

Kırşehir merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 10 kişi yakalandı.

Kırşehir merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 10 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri Akpınar ilçesi ile Kırıkkale ve Ankara'da 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramada ruhsatsız 8 tabanca, 5 av tüfeği, 389 mermi, 10 şarjör ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Sezai Temelli Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Bülent Ersoy Yiğit Marcus Aral
Spor Ali Palabıyık Muslera Gökhan Töre Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Olaf Scholz Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kırşehir merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 18:34:37. #1.12#