Kırşehir merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu
AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Kırşehir merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 10 kişi yakalandı.
Kırşehir merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 10 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri Akpınar ilçesi ile Kırıkkale ve Ankara'da 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramada ruhsatsız 8 tabanca, 5 av tüfeği, 389 mermi, 10 şarjör ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri