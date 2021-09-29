Kırşehir merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu

Kırşehir merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 10 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri Akpınar ilçesi ile Kırıkkale ve Ankara'da 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramada ruhsatsız 8 tabanca, 5 av tüfeği, 389 mermi, 10 şarjör ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.