Kırşehir merkezli 18 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 43 kişi yakalandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir merkezli 18 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alındı.

Bir güzellik merkezinin Kırşehir'deki şubesinde çalışan personel, kendilerini stajyer öğrenci gibi gösterip merkeze yönlendirdiği vatandaşlara, buradan hizmet almaları durumunda prim kazanacaklarını söyledi.

Merkeze giden ancak hizmet almayı kabul etmeyen, buraya gittiklerine dair bir belgeye imza attırılan vatandaşlar, daha sonra icra takibiyle karşılaşınca polise başvurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlattıkları soruşturmada, güzellik merkezinin başka illerindeki şubelerinde de benzer yöntemle dolandırıcılık yapıldığını tespit etti.

İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Konya, Manisa, Kocaeli, Çanakkale, Uşak ve Afyonkarahisar başta olmak üzere 18 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir'e getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "örgütlü nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla Kırşehir Adliyesi'ne sevk edildi.