Kırşehir merkezli 12 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon; 11 gözaltı Kırşehir merkezli 12 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Kırşehir merkezli 12 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle bağlantılı oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilere yönelik Kırşehir merkezli Rize, Erzurum, Ardahan, Ordu, Antalya, Diyarbakır, Kayseri, Ankara, Gaziantep, Konya ve İzmir'de 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında muvazzafların da bulunduğu 11 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA