Kırşehir merkezli 12 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 3 kişi tutuklandı
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Kırşehir merkezli 12 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Kırşehir merkezli 12 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü tutuklanırken 6 kişiye ise adli kontrol şartı getirildi, 2 kişi ise serbest bırakıldı.

Kırşehir merkezli 12 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 3 kişi tutuklandı
28.07.2020 18:59 | Son Güncelleme: 28.07.2020 19:43

Kırşehir merkezli 12 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü tutuklanırken 6 kişiye ise adli kontrol şartı getirildi, 2 kişi ise serbest bırakıldı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle bağlantılı oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilere yönelik Kırşehir merkezli Rize, Erzurum, Ardahan, Ordu, Antalya, Diyarbakır, Kayseri, Ankara, Gaziantep, Konya ve İzmir'de 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda, aralarında muvazzafların da bulunduğu 11 kişi yakalandıktan sonra Kırşehir Emniyetine götürüldü. İfadeleri alınan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Kırşehir Adliyesine sevk edildi. Adliyede şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 2 kişi savcılık tarafından serbest kaldı. 6 kişiye ise adli kontrol şartı getirildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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