Kırşehir Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı İhale İlanları
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Kırşehir Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı İhale İlanları

Kırşehir Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı İhale İlanları
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1- Tatarilyas ve Seyrek Köyleri İçme Suyu Kollektör Sistemi Yapım İşi İlahe İlan Metni 15 KB indir 2- Akçağıl, Ecikağıl ve Karaduraklı Köyleri İçme Suyu Kollektör Sistemi Yapım İşi İlahe İlan Metni 17 KB indir 3- Sevdiğin, Yeşilli ve S.

1- Tatarilyas ve Seyrek Köyleri İçme Suyu Kollektör Sistemi Yapım İşi İlahe İlan Metni 15 KB indir 2- Akçağıl, Ecikağıl ve Karaduraklı Köyleri İçme Suyu Kollektör Sistemi Yapım İşi İlahe İlan Metni 17 KB indir 3- Sevdiğin, Yeşilli ve S. Küçükboğaz Köyleri İçme Suyu Kollektör Sistemi Yapım İşi İlahe İlan Metni 17 KB indir

Kaynak: Habermetre

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Kırşehir Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı İhale İlanları - Haberler
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