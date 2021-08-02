Kırşehir Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı İhale İlanları

1- Tatarilyas ve Seyrek Köyleri İçme Suyu Kollektör Sistemi Yapım İşi İlahe İlan Metni 15 KB indir 2- Akçağıl, Ecikağıl ve Karaduraklı Köyleri İçme Suyu Kollektör Sistemi Yapım İşi İlahe İlan Metni 17 KB indir 3- Sevdiğin, Yeşilli ve S.