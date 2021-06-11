Kırşehir Memleket Hareketi, tanışma sohbetinde basın temsilcileri ile bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırşehir Memleket Hareketi, tanışma sohbetinde basın temsilcileri ile bir araya geldi

Kırşehir Memleket Hareketi, tanışma sohbetinde basın temsilcileri ile bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kırşehir Memleket Hareketi İl Başkanlığı, Yönetim Kurulu ile birlikte tanışma sohbetinde basın temsilcileri ile bir araya geldi.

Kırşehir Memleket Hareketi İl Başkanlığı, Yönetim Kurulu ile birlikte tanışma sohbetinde basın temsilcileri ile bir araya geldi.

İl Başkanı Gülay Balkatık, yönetim kurulunu tanıtarak Ahiler şehrinden hareketin başarılı olacağı mesajını paylaştı. Balkatık, Türkiye'de, eksiklikleri gördüklerini ve deneyimlerini kamuoyuna aktaracaklarını belirtti.

Memleket Hareketinin Türkiye'de, akıl, bilim ve hukuku ön plana çıkaracağını anlatan Baltalık, "Akıl, Hukuk, Bilim, Siyaset ve vicdanı ön plana çıkaracağız. Diyaloğ kapısını hiçbir zaman boş bırakmayacağız. CHP'ye kızıp İYİ Parti'ye giden ve boşlukta kalanların artık yeri Memleket Partisi'dir" dedi.

Memleket Partisi Kırşehir yapılanması ise şöyle; "Kurucu İl Başkanı Gülay Baltalık, "Merkez İlçe Başkanı Ömer Zengin, Örgütlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yüksel Koyuncu, Eğitim Sekreterlik Başkan Yardımcısı Suat Yiğit, Basın ve Medya Sorumlu Başkan Yardımcısı Cansu Kılınç, Sivil Toplum Başkan Yardımcısı Tuncay Umucu, Sayman Oktay Sungur"

Memleket Hareketinin tanışma toplantısı basın temsilcilerinin sorunlarının ardından fikir istişaresi ile sona erdi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ali Babacan Meral Akşener Devlet Bahçeli Memduh Büyükkılıç
Magazin Hande Erçel Fatma Turgut Kerimcan Durmaz Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Ozan Tufan Merih Demiral Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırşehir Memleket Hareketi, tanışma sohbetinde basın temsilcileri ile bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.06.2021 15:06:21. #1.13#

title