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Kırşehir Kitap Günleri etkinliği sona erdi

Kırşehir Kitap Günleri etkinliği sona erdi
AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, düzenledikleri Kitap Günleri etkinliğinin tamamlandığını bildirdi.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, düzenledikleri Kitap Günleri etkinliğinin tamamlandığını bildirdi.

Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2 Aralık'ta Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde başlayan ve 12 gün süren etkinliğe 50 yayıncı ve 30 yazarın katıldığını belirtti.

Kırşehir Kitap Günleri'nde söyleşi ve imza günleriyle geniş katılımlı programlar gerçekleştirildiğini vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle gençlerimiz, ilköğretim ve lise öğrencilerinin kitapların sıcaklığını da hissetmeleri açısından bu tür fuarların önemini biliyor ve bu kapsamda organizasyonların devamlılığını sağlamak istiyoruz. Önümüzdeki yıllarda yapacak olduğumuz Kitap Fuarlarını daha geniş katılımlı ve daha çok imza günü ve söyleşilerle zenginleştireceğiz. Kırşehir Kitap Günleri kapsamında fuarın organizasyonunda ve Kırşehirli hemşerilerimizle buluşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kırşehir Kitap Günleri etkinliği sona erdi

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AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

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