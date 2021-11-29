KIRŞEHİR KİTAP GÜNLERİ BAŞLIYOR!

KIRŞEHİR (Habermetre) - BAŞKANIMIZ SELAHATTİN EKİCİOĞLU TÜM KÜTAPSEVERLERİ KIRŞEHİR KİTAP GÜNLERİ'NE DAVET ETTİ Kırşehir Belediyesi Kitap Günleri 2- 14 Aralık 2021 tarihleri arasında Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde kitapseverleri bekliyor! Belediye Başkanımız Selahattin Ekicioğlu, Kırşehirli kitapseverlerin özlemle bekledikleri Kitap Günlerinin 2-14 Aralık 2021 tarihleri arasında Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde 09. 00-19. 00 saatleri arasında devam edeceğini duyurdu. 50 yayıncı, 14 marka ve 30 yazarın Kırşehir Kitap Günleri süresi boyunca kitapseverlerle buluşacağını söyleyen Başkanımız Ekicioğlu, açıklamasında şunları söyledi: "Geçtiğimi yıl pandemi kısıtlamaları nedeniyle yapamadığımız Kitap Günlerini bu yıl kısıtlamaların kalmasıyla birlikte organize ederek ilimizde ihtiyaç duyulan bir organizasyonu daha gerçekleştiriyoruz. Kitap okuma alışkanlığı ve okuma oranının yüksek olduğu tarih ve kültür şehri Kırşehir'imizde okurların yayınevleri aracılığıyla kitaplarla ve yazarlarla buluşması beklenen bir durumdu ve biz de Kırşehir Belediyesi olarak bu kapsamda Kırşehir Kitap Günlerini organize ettik. Bu yıl havaların da soğukluğunu dikkate alarak Kırşehir Kitap Günlerini Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde yapıyoruz. Özellikle gençlerimiz, ilköğretim ve lise öğrencilerinin kitapların sıcaklığını da hissetmeleri açısından bu tür fuarların önemini biliyor ve bu kapsamda organizasyonların devamlılığını sağlamak istiyoruz. Kırşehir Kitap Günleri kapsamında fuarın organizasyonunda ve Kırşehirli hemşehrilerimizle buluşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çünkü Kırşehirli kitapseverler eksikliği hissedilen bir organizasyonla kitaplara doğrudan ulaşma şansını bulmuş olacaklar. Bu tür fuarlar kültürel gelişimimiz ve kültürün gelecek kuşaklara aktarımı noktasında büyük önem taşımaktadır. Söz konusu olan kitapsa bunun önemi daha da artmaktadır. Buradan tüm Kırşehirli hemşehrilerimizi fuara katılmaya ve en az bir kitap almaya davet ediyorum. "

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