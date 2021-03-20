KIRŞEHİR-Kırşehir'de 17 yıl önce kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

KIRŞEHİR-Kırşehir'de 17 yıl önce kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı.

20.03.2021 14:06 | Son Güncelleme: 20.03.2021 14:13

Kırşehir'de 17 yıl önce kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldıKIRŞEHİR'de 2004 yılında kaybolan Mehrinaz Ayatay'ın (84) bulunması için çalışma başlatan polis ekipleri, su kuyularında arama yaptı.

Kırşehir'de 17 yıl önce kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı

KIRŞEHİR'de 2004 yılında kaybolan Mehrinaz Ayatay'ın (84) bulunması için çalışma başlatan polis ekipleri, su kuyularında arama yaptı.

Kırşehir'de Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Mehrinaz Ayatay, 2004 yılında kayboldu. Ailesi ve polis ekipleri tarafından aranan yaşlı kadın, o günden bu yana bulunamadı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, geçmişte kaybolan ve faili meçhul cinayete kurban giden kişilerin bulunması için dosyaları yeniden açtı. Bu kapsamda özel kurulan ekip, 17 yıl önce kaybolan Mehrinaz Ayatay'ın bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, mahallede bulunan su kuyularında arama gerçekleştirdi.

KIRŞEHİR-Kırşehir'de 17 yıl önce kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı.
KIRŞEHİR-Kırşehir'de 17 yıl önce kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı.
KIRŞEHİR-Kırşehir'de 17 yıl önce kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı.
KIRŞEHİR-Kırşehir'de 17 yıl önce kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Akif Ersoy Meral Akşener Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş
Magazin Müge Anlı Demet Akbağ Demet Akalın Türkan Şoray
Spor Caner Erkin Hakan Kutlu Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KIRŞEHİR-Kırşehir'de 17 yıl önce kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 14:14:04. #1.14#
title