Kırşehir Kervansaray Dağı'nda Anadolu yaban koyunu yetiştirilecek
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Kırşehir Kervansaray Dağı'nda Anadolu yaban koyunu yetiştirilecek

Kırşehir Kervansaray Dağı'nda Anadolu yaban koyunu yetiştirilecek
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir Kervansaray Dağı'nda oluşturulan ormanlık alanlarda, nesli tehlike altında bulunan Anadolu yaban koyunu yetiştirileceği bildirildi.

Kırşehir Kervansaray Dağı'nda oluşturulan ormanlık alanlarda, nesli tehlike altında bulunan Anadolu yaban koyunu yetiştirileceği bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürü Hasan Tezer, AA muhabirine, nesli tehlike altında olan Anadolu yaban koyunu için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün çalışma yürüttüğünü belirterek, Ankara, Karaman, Aksaray, Eskişehir ve Kahramanmaraş'ın ardından Kırşehir'de de üretim alanı belirlendiğini ifade etti.

Anadolu yaban koyununun, bozkırla ormanın yan yana olduğu kurak ve yumuşak hatlı tepelerde yaşadığını vurgulayan Tezer, Kırşehir'de Mucur ve Boztepe ilçe yolları arasındaki Kervansaray Dağı'nda oluşturulan ormanlık alanda çalışma yapılmasının planlandığını dile getirdi.

Konya Bozdağ Yaban Koyunu Üretme İstasyonu'ndan temin edilecek 28 koyunun, Kervansaray Dağı'na bırakılacağını anlatan Tezer, şunları kaydetti:

"Ağustos ayı sonu, eylül ayı başı gibi Anadolu yaban koyunlarının Kırşehir'e getirilmesi planlanıyor. Kervansaray Dağı'ndaki yaban hayatı yerleştirme sahasına 28 koyun salınacak. Anadolu yaban koyunlarının, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında nesli koruma altında olup, yasa dışı avlanması halinde 2021 yılı için 267 bin lira tazminat bedeli ve idari para cezası uygulanacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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