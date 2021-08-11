Kırşehir Kervansaray Dağı, Anadolu yaban koyunları için hazırlanıyor
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Kırşehir Kervansaray Dağı, Anadolu yaban koyunları için hazırlanıyor

Kırşehir Kervansaray Dağı, Anadolu yaban koyunları için hazırlanıyor
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir'de, Anadolu yaban koyunu bırakılacak Kervansaray Dağı'nda bulunan atıl çeşmeler, kullanılır hale getiriliyor.

Kırşehir'de, Anadolu yaban koyunu bırakılacak Kervansaray Dağı'nda bulunan atıl çeşmeler, kullanılır hale getiriliyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğü ekipleri, Kervansaray Dağı'ndaki 3 çeşmenin bakım, onarım ve çevre düzenlemesini yaptı.

Şube Müdürü Hasan Tezer, AA muhabirine, Anadolu yaban koyunu yetiştirilecek Kervansaray Dağı'ndaki su ihtiyacı için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Konya Bozdağ Yaban Koyunu Üretme İstasyonu'ndan temin edilecek 28 koyunun 15 Ağustos-15 Eylül arasında doğaya bırakılacağını ifade eden Tezer, bölgedeki doğal ortamı düzenlemek için gayret ettiklerini dile getirdi.

Su kaynaklarını kullanılabilir hale getirmeye devam ettiklerini vurgulayan Tezer, "Kervansaray Dağı'nda daha önce 2 çeşmeyi onararak çevre düzenlemesini yapmıştık. Yangın gözetleme kulesi yakınındaki bir çeşmemizi daha ekiplerimiz onararak kullanılabilir hale getirdi. Bu çalışmalarımız hem yaban hayvanları hem de Anadolu yaban koyununun yaşamlarını devam ettirmelerine katkı yapacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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