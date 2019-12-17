Kırşehir Kent Konseyinden kadın cinayetlerine tepki

17.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:18

Kırşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Hülya Coşkuntuna, kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

Coşkuntuna, yazılı açıklamasında, son günlerde işlenen kadın cinayetlerinin faillerine en ağır cezaların verilmesini istediklerini belirtti.

Ardı ardına Ordu'da Ceren Özdemir, Kocaeli'de Aslı Şahin, Bayburt'ta Zehra Erdemir, İstanbul'da Didem Mengü ve İzmir'de Filiz Tekin cinayetlerinin yaşandığını hatırlatan Coşkuntuna, bu konuda tedbir alınması gerektiğini ifade etti.

Kadınların toplumun eşit ve özgür bireyleri olduğunu vurgulayan Coşkuntuna, şunları kaydetti:

"Kadın haklarının yasal güvenceye alınması dışında, bu güvencenin somut olarak uygulanması da gerekmektedir. Ağır cezalar dışında, kadın hakları ve kadınların eşit yurttaşlar oldukları ile ilgili eğitim çalışmalarını tüm kurum ve kuruluşlar bir sorumluluk projesi haline getirilmelidir. Bunun yanı sıra kitle iletişim araçlarında, televizyon dizilerinde kadını ötekileştiren, aşağılayan, şiddeti öven, bilinçsiz bir kitleyi suça teşvik edebilecek yayınların da yasaklanması, önüne geçilmesi gerekmektedir. Bu menfur saldırılar göstermektedir ki kadın hakları ve yaşam güvenceleri ile ilgili atılması gereken çok ciddi adımlar bulunmaktadır. Biz, Kırşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak bu cinayetlerin faili olan canilere en ağır cezanın verilmesini istiyor, kadına yönelik her türlü saldırı ve cinayeti en şiddetli şekilde kınıyoruz."

Kaynak: AA