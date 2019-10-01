Kırşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi seçimi

01.10.2019 15:06

Kırşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanlığına Hülya Coşkuntuna seçildi.

Kent Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi, Aşık Said Salonu'nda Kadın Meclisi olağan genel kurulu yapıldı.

Genel kurulda konuşan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, sosyal sorumluluk projelerine daha fazla önem verilmesini temenni ederek, kadın meclisine her konuda destek olacaklarını aktardı.

Kırşehir Kent Konseyi Başkanı Tahsin Üçgül ise demokratik bir seçim olduğunu ifade ederek, Kent Konseyi'nin gönüllü olarak çalışmak isteyen herkese açık olduğunu da kaydetti.

Mehtap Karaburçak Tuzcu'nun Divan Kurulu Başkanı olarak yönettiği genel kurulda oy çokluğuyla Hülya Coşkuntuna Kadın Meclisi'nin yeni başkanı seçildi.

Yapılan oylamada Hatice Kangal, Av. Emel Ersin, Av. Mehtap Karaburçak Tuzcu, Özge Şenlik, Nazende Agah ve Nurten Büyüksaraçoğlu da yürütme kurulu üyesi seçildiler.

Kaynak: AA