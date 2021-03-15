Kırşehir, Kayseri ve Nevşehir için fırtına uyarısı yapıldı

Kırşehir, Kayseri ve Nevşehir için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Kırşehir, Kayseri ve Nevşehir için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın 09.00-21.00 saatleri arasında güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiği ifade edildi.

Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamaların olabileceği vurgulanan açıklamada, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız