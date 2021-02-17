Kırşehir-Kayseri kara yolunda tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor

Kırşehir-Kayseri kara yolunda, aralıklarla etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kırşehir-Kayseri kara yolunda, aralıklarla etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kırşehir ve Mucur ilçesi arasındaki İnaç köyü yakınlarında meydana gelen kar sürgünü, buzlanmaya neden oluyor.

Trafik ekipleri, Kırşehir ve Mucur ilçesi çıkışlarında araçların kontrollü geçişine izin veriyor. Karayolları ekipleri, tuzlama ve küreme çalışması yapıyor.

Bu arada, İnaç köyü yakınında tırın devrilmesi sonucu bu noktada ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız