Kırşehir KADEM, ikinci yılını kutluyor Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Kırşehir Temsilcisi Seher Ünsal, kentte hizmet vermeye başladıklarının ikinci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Kırşehir Temsilcisi Seher Ünsal, kentte hizmet vermeye başladıklarının ikinci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Ünsal, mesajında, KADEM Kırşehir Temsilciliğinin 2 yıldır kentte farklı alanlarda gerçekleştirdiği etkinliklerle kadının ve ailenin güçlenmesine katkı sağladığını belirtti.

Açıldıkları günden bu yana gerçekleştirdikleri proje, eğitim, atölye, söyleşi, panel, konferans, seminer ve kurslar ile on binlerce insana ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Ünsal, şunları kaydetti:

"Amacımız milli, manevi ve kültürel değerler ile yoğrulmuş, adalet, demokrasi ve kalkınmayı hedefleyen yeni Türkiye'nin kadınlarına yer açmaktır. Bu doğrultuda kadınlarımızı ve aileyi güçlendirmek için unutmaya başladığımız manevi değerlerimizi yeniden hatırlatmak adına bir dizi etkinlik düzenledik. Şiddetle mücadelenin yalnız söylemle yetersiz kaldığının farkındayız ve sorunlara çözüm önerileriyle yaklaşıyoruz. Bu alanda KADEM Kırşehir Temsilciliği olarak çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bir dizi kurs ve eğitim programlarının yanı sıra, Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında kadınlarımızın emeklerinin yer aldığı Anadolu temalı fotoğraf sergisi açtık. Bacıyan'ı Rum Atölyeleri projemiz kapsamında kadınlarımız deri işlemesini öğrendi. Allah'ın rızasını ölçü alarak yaptığımız çalışmalarda gönlünü ortaya koyan ekibimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA