Kırşehir jandarma ekiplerinden tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Haberler » 3. Sayfa » Kırşehir jandarma ekiplerinden tarihi eser kaçakçılığı operasyonu - Haberler

Kırşehir jandarma ekiplerinden tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

06.12.2019 14:53 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:58
Kırşehir jandarma ekiplerinden tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

İl Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre jandarma ekipleri Kırşehir-Ortaköy karayolu Değirmenkaşı köyü yol ayrımında teknik takip sonucu operasyon düzenledi.


Düzenlenen operasyonda Ö.K., ve İ.Ç., isimli kişiler tarihi eser kaçakçılığı yaptığı sırada suç üstü yakalandı. Şüpheliler ile birlikte (16) adet tarihi obje, (1) adet detektör ve (2) adet define arama çubuğu ele geçirildi. Jandarma Komutanlığında ifadeleri alınan şüpheliler adli mercilere sevk edildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler