Kırşehir'in vatan kahramanları "şehitler albümü" ile yaşatılacak
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Kırşehir'in vatan kahramanları "şehitler albümü" ile yaşatılacak

Kırşehir'in vatan kahramanları 'şehitler albümü' ile yaşatılacak
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle ildeki şehitlerin hatıralarını yaşatmak için albüm hazırladı.

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle ildeki şehitlerin hatıralarını yaşatmak için albüm hazırladı.

Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, şehitlerin unutulmaması ve şehit aileleri arasındaki birlik ve beraberliğin sürdürülmesi amacıyla bir çok proje gerçekleştirdiklerini söyledi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteklediği "Vatan Kalesinden Cennete Uçanlar Projesi" ile şehitlerin anılarının bir araya getirildiği Kırşehirli Şehitler Albümü hazırladıklarını belirten Kılıçaslan, kentte ilk defa böyle bir çalışma yapıldığını ifade etti.

Kitap halindeki albümden 272 sayfa olarak 250 adet bastırıldığını anlatan Kılıçaslan, şöyle devam etti:

"Albümümüzde Trablusgarp'tan Çanakkale'ye, İstiklal Savaşı'ndan Sarıkamış'a, Kore Savaşı'ndan terör ve görev şehitlerine kadar Kırşehirli tüm şehitlerimizim isim ve fotoğraflarıyla özgeçmişi bulunuyor. Bu albüm ile Kırşehirli tüm şehitlerimiz ilk kez bir kitapta bir araya getirilmiş oldu. Kamu kurum ve kuruşları ile şehit ailelerimizden aldığımız bilgiler doğrultusunda, bir yıla yakın süre emek vererek oluşturduğumuz Kırşehir Şehitler Albümü, şehit ailelerimize hatıra olarak hediye edilecek. Bu cennet vatanı kanlarıyla sulayarak bizlere emanet eden aziz şehitlerimiz için yazılı bir eser bırakmanın gururunu yaşıyoruz."

Kılıçaslan, bundan sonra da şehitlerin anılarının canlı tutulması, ailelerin birlik ve beraberliğinin devamı için çeşitli projeleri uygulamaya devam edeceklerini dile getirdi.

Hakkari'de 2016 yılında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Gevrek'in annesi Bahtıgül Gevrek de şehitlerin unutulmaması adına böyle bir albümün hazırlanmasından mutlu olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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