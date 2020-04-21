"Kırşehir'in Dijital Belleği Müzesi" hazırlık toplantısı yapıldı "Kırşehir'in Dijital Belleği Müzesi Projesi"nin hazırlık toplantısı yapıldı.

"Kırşehir'in Dijital Belleği Müzesi Projesi"nin hazırlık toplantısı yapıldı.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TSO) yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dijital müzenin hazırlık toplantısı, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Toplantıda, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uçar, Kırşehir Yatırım Destek Ofisi uzmanları, Türkiye ve dünyadaki dijital, interaktif müze örnekleri ve kullanılan teknolojileri inceleyerek, Kırşehir'de oluşturulması planlanan müze ile ilgili tasarımları görüştü.

Kaynak: AA