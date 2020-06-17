Kırşehir'in bazı kesimlerinde maske takma zorunluluğu getirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kırşehir'in bazı kesimlerinde maske takma zorunluluğu getirildi

Kırşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı kesimlerde maske takma zorunluluğu getirildi.

Kırşehir'in bazı kesimlerinde maske takma zorunluluğu getirildi
17.06.2020 13:31 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:34

Kırşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı kesimlerde maske takma zorunluluğu getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali İbrahim Akın başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunca, kentin bazı kesimlerinde maske takma zorunluluğu getirildiği belirtildi.

Kovid-19'dan vatandaşları korumak, salgının yayılmasını engellemek adına kararın alındığı vurgulanan açıklamada, "Ankara, Lise, Atatürk caddeleri, Belediye Kavşağı ve devamındaki Terme Caddesi'nin sonuna kadar, Prof. Dr. Mehmet Ali Altın Bulvarı, Cacabey Meydanı ve Kent Park'ta, vatandaşların ağız ve burnunu tamamen kapatacak şekilde maske kullanmalarının 17.06.2020 günü itibarıyla zorunlu hale getirilmesine, alınan kararlara uymayanlara idari para cezası verilmesine, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı Haber
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı Haber
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Bilim Kurulu Üyesi bizzat açıkladı! Memleketindeki vaka sayısı 20 katına çıktı Haber
Bilim Kurulu Üyesi bizzat açıkladı! Memleketindeki vaka sayısı 20 katına çıktı
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü Haber
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
'Korona için mucize' denilen deksametazon isimli ilaç, 40 liraya hayat kurtaracak
"Korona için mucize" denilen deksametazon isimli ilaç, 40 liraya hayat kurtaracak
Vaka sayısının arttığı Manisa'da ikinci hastane devreye girdi
Vaka sayısının arttığı Manisa'da ikinci hastane devreye girdi
60 yaşındaki sürücü, 9 yaşındaki çocuğu tekme-tokat dövdü
60 yaşındaki sürücü, 9 yaşındaki çocuğu tekme-tokat dövdü
Tahir Karapınar'dan Trabzonspor'a tepki: Sörloth ve Pereira yedek kulübemizi tahrik etti
Tahir Karapınar'dan Trabzonspor'a tepki: Sörloth ve Pereira yedek kulübemizi tahrik etti
'Dur' ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis memuru şehit oldu
"Dur" ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis memuru şehit oldu
Pençe-Kaplan Operasyonu başladı! Komandolar Haftanin'e intikal etti
Pençe-Kaplan Operasyonu başladı! Komandolar Haftanin'e intikal etti
Yayla yollarını açmaya çalışan ekipler, 2 metrelik karla mücadele ediyor
Yayla yollarını açmaya çalışan ekipler, 2 metrelik karla mücadele ediyor
Gram altın 380,3 liradan işlem görüyor
Gram altın 380,3 liradan işlem görüyor
9 yaşındaki çocuğun bayrak hassasiyeti kameralara yansıdı
9 yaşındaki çocuğun bayrak hassasiyeti kameralara yansıdı
Koronavirüsle mücadelede ölüm oranını 3'te 1 oranında azaltan ilaç keşfeldildi
Koronavirüsle mücadelede ölüm oranını 3'te 1 oranında azaltan ilaç keşfeldildi
Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Oğluna yardım için başladığı bisiklet tamirinde usta oldu
Oğluna yardım için başladığı bisiklet tamirinde usta oldu
Konya ve Kilis'te vakaların artmasına rağmen vatandaşlar tedbirlere uymuyor
Konya ve Kilis'te vakaların artmasına rağmen vatandaşlar tedbirlere uymuyor
Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi
Türkiye koronavirüs tanı kitinde dünyada bir ilki başarmak için çalışıyor
Türkiye koronavirüs tanı kitinde dünyada bir ilki başarmak için çalışıyor
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'den artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Tehlike çanları çalıyor
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'den artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Tehlike çanları çalıyor
Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel, Libya konusunda anlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel, Libya konusunda anlaştı
Asker uğurlamasına gelen kişide koronavirüs çıkınca 14 ev karantinaya alındı
Asker uğurlamasına gelen kişide koronavirüs çıkınca 14 ev karantinaya alındı
Artan vakalar sonrası Prof. Dr. Necmettin Ünal uyardı: Çok tehlikeli günler gelebilir
Artan vakalar sonrası Prof. Dr. Necmettin Ünal uyardı: Çok tehlikeli günler gelebilir
Trump'ın imzaladığı 'polis reformu' kararnamesi ile Floyd'un ölümüne neden olan boynuna baskı uygulaması yasaklandı
Trump'ın imzaladığı "polis reformu" kararnamesi ile Floyd'un ölümüne neden olan boynuna baskı uygulaması...
Kuzey Kore, Kore-İrtibat Bürosu'nun imha görüntülerini yayınladı
Kuzey Kore, Kore-İrtibat Bürosu'nun imha görüntülerini yayınladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Özgür Özel Abdülhamit Gül Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Sezen Aksu Türkan Şoray Yasmin Erbil
Spor Tamer Tuna Caner Erkin Cüneyt Çakır Ahmet Ağaoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Türk İlaç Kadın Galatasaray
Şu an buradasınız: Kırşehir'in bazı kesimlerinde maske takma zorunluluğu getirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 14:01:27. #1.15#
title