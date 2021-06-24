Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü "aşıya davet" klibi hazırladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü "aşıya davet" klibi hazırladı

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü 'aşıya davet' klibi hazırladı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü, vatandaşları aşıya teşvik etmek için hazırladığı klibi sosyal medya hesaplarından yayımladı.

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü, vatandaşları aşıya teşvik etmek için hazırladığı klibi sosyal medya hesaplarından yayımladı.

Kurumun ve çalışanların sosyal medya hesapları aracılığıyla çok sayıda kişi tarafından izlenen klipte, davul sesi eşliğinde aşılama faaliyetleri yer aldı.

Aşı olduktan sonra esnafın kepenklerini kaldırmasıyla başlayan klipte, dönercinin ocağını yakması, ayakkabı boyacılarının yüzünün gülmesi, sokakların hareketlenerek canlanmaya başlaması, tarihi Uzun Çarşı'daki alışveriş hareketliliği yansıtılarak aşı ile hayatın normale dönmeye başladığı vurgulandı.

Klibi sosyal medya hesaplarından izleyenler de aşı olunması ile ilgili olumlu düşüncelerini yansıttı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada da klip ve aşı ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Hazırlanan klipte vatandaşlarımızı aşıya teşvik için aşıyla birlikte normalleşmeye dönen şehrin canlandırılması yapıldı. Sosyal medya üzerinden kısa sürece binlerce kişiye ulaşan videoda, aşıdan sonra esnafın dükkanlarını açtığı, kongre salonlarının açıldığı, hayatın normale döndüğü vurgusu yapıldı."

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü 'aşıya davet' klibi hazırladı
Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü 'aşıya davet' klibi hazırladı
Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü 'aşıya davet' klibi hazırladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (4)
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (4)
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (1)
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (1)
Sağlık Bakanı Koca: '(Aşı uygulaması) Vatandaşımızı zorlayan, tedbirler koyan bir yaklaşım içinde olmayacağız. Biz vatandaşımızı daha çok ikna etme...
Sağlık Bakanı Koca: "(Aşı uygulaması) Vatandaşımızı zorlayan, tedbirler koyan bir yaklaşım içinde olmayacağız. Biz vatandaşımızı daha çok ikna etme...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Tolga Yüce Selçuk Tekay Rafet El Roman
Spor Fatih Terim Burak Elmas Emre Kocadağ Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü "aşıya davet" klibi hazırladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 10:37:27. #1.16#

title